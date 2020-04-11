 

В Индонезии вулкан Анак-Кракатау выбросил несколько столбов пепла

11.04.2020, 16:09, Разное

Учёные продолжают следить за вулканом Анак-Кракатау, расположенным в Индонезии. В течение суток он уже выбросил в небо несколько столбов пепла.
Индонезийский Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий проинформировал о том, что Анак-Кракатау выбросил несколько столбов пепла. Всего зафиксировано 2 столба, высотой 200 и 500 метров. Эти события произошли в пятницу, но до утра субботы геологический объект продолжал дымить. Основная часть выброса ушла с ветром на север, и в настоящий момент угрозы нет.

Тем не менее специалисты продолжают следить за развитием событий, а полиция и военнослужащие находятся в усиленном режиме работы, чтобы в случае необходимости осуществить эвакуационные мероприятия. При этом эксперты констатируют, данное событие по масштабу значительно уступает катаклизму, произошедшему в конце 2018 года и унесшему жизни 1,4 тысячи человек. Власти Индонезии считают, что из-за активности вулкана, произошёл подводный оползень, который в совокупности с активностью Луны спровоцировал цунами.

Известно, Анак-Кракатау и ранее становился причиной человеческих жертв. В конце XIX века мощное извержение и последующее за ним землетрясение до неузнаваемости изменили ландшафт острова того времени, приведя к гибели 36 тысяч местных жителей и уничтожив около 300 населённых пунктов.



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