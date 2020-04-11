Киссинджер назвал три урока, которые мир должен извлечь из пандемии коронавируса

11.04.2020, 16:08, Новости дня

Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок, политические и финансовые потрясения могут продолжаться в течение нескольких поколений. Об этом в статье для Wall Street Journal, которая опубликована 3 апреля, написал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.

Болезнь еще распространяется по земному шару, лекарства от нее нет, но государства уже сейчас должны думать о том, каким будет мир после COVID-19, убежден дипломат. Ни одна нация мира, даже США, в одиночку не справится с беспрецедентными вызовами и препятствиями, которые несет вирус, отметил он.

По мнению Киссинджера, человечество должно сконцентрироваться на трех ключевых проблемах:

укрепление устойчивости к инфекционным болезням, совершенствование методов вакцинирования, накопление запасов на случай пандемий;

преодоление финансовой катастрофы, смягчение ее последствий для беднейших слоев общества;

возвращение к нормам либерального мирового порядка после того, как вирус вызвал к жизни анахронизм в виде изолированных мегаполисов и целых стран.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,7 млн, из них почти 379 тыс. вылечились, а 103,5 тыс. умерли.

Международный валютный фонд в связи с пандемией прогнозирует наихудшие последствия для мировой экономики с 30-х годов ХХ века.

Киссинджеру 96 лет. Он возглавлял Госдепартамент США в 1973–1977 годах.