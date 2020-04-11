 

В Бразилии от COVID-19 умер подросток из племени яномами

11.04.2020, 16:08, Новости дня

В Бразилии от коронавирусной инфекции умер представитель племени яномами – группы коренных жителей Амазонки, известной своей удаленностью и уязвимостью перед новыми болезнями. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

15-летний мальчик с 3 апреля находился на лечении в отделении интенсивной терапии в больнице в Боа-Виста, столице северного штата Рорайма.

Яномами живут в тропических лесах и горах северной Бразилии и южной Венесуэлы. На сегодняшний день это самое большое относительно изолированное племя в Южной Америке, насчитывающее, по разным оценкам, до 38 тыс. человек.

Эксперты считают, что вирус распространился среди яномами через золотодобытчиков, которые незаконно проникают на территорию, где живут коренные народы.

В Ассоциации коренных народов Бразилии сообщили, что умерший стал уже третьим коренным жителем страны, который умер от COVID-19.

В Бразилии проживает около 800 тыс. коренных жителей из более чем 300 этнических групп.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,7 млн, из них почти 379 тыс. вылечились, а 103,5 тыс. умерли.

В Бразилии число заразившихся достигло 19 943 человека, умерли от COVID-19 уже 1074 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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