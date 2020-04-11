 

Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне отчуждения уже оценивается в десятки миллионов, он еще не потушен

11.04.2020, 16:08, Новости дня

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС причинили убытки в несколько десятков миллионов гривен. Об этом 10 апреля в ходе брифинга сообщила и.о. главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова, сообщает пресс-служба агентства.

По ее словам, региональный восточноевропейский центр мониторинга пожаров по состоянию на 8 апреля подсчитал, что огонь прошел около 3,5 тыс. га земли, однако уточнить цифру пока невозможно из-за сильного задымления.

“На данный момент ГАЗО, профильные министерства и Кабинет Министров работают над подсчетом денежных убытков. По предварительным данным, сумма достигает десятков миллионов гривен”, – отметила Павлова.

“Чернобыльская зона была не готова к масштабному пожару. Некоторые очаги возгорания в зоне отчуждения расположены в таких местах, где нет подъезда, а соответственно, и возможности подвезти технику. На развитие необходимой противопожарной инфраструктуры понадобится несколько лет, но мы должны осуществлять первоочередные меры уже сегодня, потому что впереди сезон опасной жары”, – сказала и.о. главы агентства.

Основными причинами возгорания она назвала пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области, короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.

По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно.

По состоянию на 7.00 11 апреля в зоне отчуждения подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наблюдается горение травы, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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