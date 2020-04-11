МИД назвал страну, которая первой разместит оружие в космосе

11.04.2020, 16:08, Новости дня

По имеющимся признакам, Соединенные Штаты станут первой страной, разместившей оружие в космосе, считает заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Именно США по всем признакам станут государством, которое, в отсутствие должного решения этой проблемы, первым разместит ударные системы в космическом пространстве», – сказал дипломат в интервью газете «Коммерсант».

Рябков напомнил, что РФ десятки раз предлагала США приступить к содержательному обсуждению российско-китайского проекта Договора о недопущении гонки вооружений в космосе. «Призывали США подключиться или как минимум непредвзято взглянуть на наше предложение принять политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе», – отметил он.

«Если США говорят, что это предложение нужно трансформировать в обязательство «не размещать вторыми», то здесь мы видим только неуклюжую попытку навязать нам какое-то дополнительное обязательство», – добавил Рябков.

Москва и ранее не исключала, что уже в ближайшем будущем США и их союзники по НАТО выведут оружие в космос. В МИДе подчеркивали, что это очень опасный сценарий, который РФ будет стремиться предотвратить.