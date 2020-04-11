 

Чемпионат Белоруссии. “Слуцк” сыграл вничью с “Витебском”

11.04.2020, 16:06, Новости дня

В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии "Слуцк" на поле домашнего стадиона сыграл вничью с "Витебском" – 1:1. У гостей голом отметился Йон Николэеску (31-я минута), а у хозяев поля мяч забил Сулеймане Коанда (62).

"Слуцк" в третий раз в сезоне ушел от поражения и с семью очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Витебск" расположился строчкой ниже, имея в активе также семь очков.

Стоит отметить, что в составе "бело-синих" на поле появился россиянин Алан Короев.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 1,7 миллиона человек, из которых 103 тысячи скончались.



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