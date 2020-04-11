 

Погибший и пострадавшие: легковушка перевернулась после ДТП с лошадью в Башкирии

11.04.2020, 16:06, Новости дня

Фатальная авария произошла в Миякинском районе Башкирии в минувшую пятницу, 10 апреля. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", автомобиль ВАЗ-2112 врезался в лошадь, вышедшую на проезжую часть.

После удара водитель легковушки не справился с управлением, машина выехала в кювет и перевернулась.

В результате инцидента погиб 29-летний пассажир ВАЗа, 23-летний мужчина, находившийся за рулем авто, и две его спутницы оказались в больнице.

Известно, что животное тоже погибло.



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