Погибший и пострадавшие: легковушка перевернулась после ДТП с лошадью в Башкирии
11.04.2020, 16:06, Новости дня
Фатальная авария произошла в Миякинском районе Башкирии в минувшую пятницу, 10 апреля. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", автомобиль ВАЗ-2112 врезался в лошадь, вышедшую на проезжую часть.
После удара водитель легковушки не справился с управлением, машина выехала в кювет и перевернулась.
В результате инцидента погиб 29-летний пассажир ВАЗа, 23-летний мужчина, находившийся за рулем авто, и две его спутницы оказались в больнице.
Известно, что животное тоже погибло.
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