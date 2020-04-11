 

ВОЗ предупредила о “новой фазе эволюции вспышки коронавируса” в Белоруссии

11.04.2020, 16:06, Новости дня

Патрик О'Коннор, руководитель экспертной миссии ВОЗ, работавшей в Белоруссии, предупредил эту страну о приближении нового этапа вспышки коронавируса. "Белоруссия входит в новую фазу эволюции вспышки коронавируса", — сообщил О'Коннор на брифинге по итогам деятельности миссии в субботу, 11 апреля, в Минске.

Представитель ВОЗ указал, что ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер. Так, он рекомендовал белорусским властям усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактировавших с ними людей. Вместе с тем, оговорился О'Коннор, дополнительные меры не означают обязательного введения карантина для всех или комендантского часа, но основное — запрет массовых мероприятий.

Кроме того, представитель ВОЗ отметил необходимость мероприятий "на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса", пишет "Интерфакс".

Комментируя целесообразность проведения в Минске военного парада в честь Дня Победы 9 мая, О'Коннор сказал буквально следующее: "Наши рекомендации направлены на прекращение массовых мероприятий и массового сбора людей. В первую очередь над этим надо задуматься".

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник, со своей стороны, проинформировал, что в республике коронавирусом заразился 301 медик, их диагнозы подтверждены лабораторно. Больше всего заболевших — в Минске и Витебске. Меньше заражались медработники там, где клиники были перепрофилированы заранее, отметил он. По каждому случаю проводится эпидрасследование, большинство заболевших медиков чувствуют себя хорошо.

По данным ресурса Worldometers.info, на настоящий момент в Белоруссии зарегистрировано 2226 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 172 человека выздоровели, 23 умерли. Накануне Минск отказался  закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус.



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