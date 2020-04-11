Представитель Надежды Бабкиной рассказал последние новости о её самочувствии

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11.04.2020, 15:53, Разное

Александр Велор, представитель Надежды Бабкиной, пояснил последние новости о самочувствии народной артистки. Он констатировал, тест на коронавирус оказался отрицательным, и её здоровье улучшается.
После госпитализации Надежды Бабкиной, врачи сразу же провели тестирование на COVID-19, подозревая, что её самочувствие ухудшилось из-за этой болезни. Как выяснилось, у знаменитости нет опасного заболевания. В настоящий момент её состояние стабилизировалось, и медики из одной из Московских клиник дают благоприятный прогноз, фиксируя положительную динамику. По их словам, у звезды диагностирована пневмония.

Как сообщалось ранее, 1 апреля у Надежды Бабкиной ухудшилось самочувствие, и та была госпитализирована, чуть позднее её направили в реанимацию и подключили к аппарату искусственного вентилирования лёгких. При этом угрозы для жизни не было, а эти меры понадобились для стабилизации состояния исполнительницы.



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