 

В Москве Госавтоинспекция взяла под контроль все въезды в столицу

11.04.2020, 15:53, Разное

Все въезды в Москву оказались под контролем Госавтоинспекции, они контролируют передвижение транспорта, уточняя цель визита столицы. Об этом рассказали представители ГУ МВД РФ по городу Москве.
Сейчас сотрудники полиции патрулируют все районы Москвы, находясь в круглосуточном режиме. Теперь им поддержку окажется Госавтоинспекция. Она уже контролирует все въезды в столицу и проверяет транспортные средства, пытающиеся попасть в город.

Московское ведомство напоминает и призывает всех жителей РФ быть сознательными, соблюдать режим самоизоляции и другие предписания властей. Они рекомендуют не покидать дом без крайней необходимости и полностью отказаться от дальних поездок, это позволит сократить риски заражения до минимума.



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