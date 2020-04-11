 

Samsung отказывается от голосового ассистента S Voice

11.04.2020, 15:53, Разное

Южнокорейский бренд Samsung вскоре прекратит поддержку собственного голосового помощника S Voice. Все связанные с ассистентом сервисы перестанут взаимодействовать с ним в первый день июня нынешнего года.
Голосовой помощник Samsung S Voice начал работать восемь лет назад, но потом его заменил Bixby, который позиционировалась как более улучшенная разработка компании. Проект S Voice не напоминал ни один иной голосовой ассистент, к примеру, аналогичный сервис американской компании Google, который тоже наделен некоторыми схожими функциями. От пользователя требовалось открыть соответствующее приложение для запуска помощника и потом отдавать ему указания. S Voice использовали для установки напоминаний, совершения звонков, поиска необходимой информации в интернете и не только. Сотрудники фирмы Samsung в последнее время все активнее продвигают и развивают Bixby, поэтому решение отказаться от старого продукта не вызывает удивления.

Определенные разработки южнокорейской корпорации, где доступен S Voice, могут применять новый ассистент. К примеру, взаимодействовать с ним имеют возможность пользователи Galaxy Watch и Galaxy Active. При этом владельцам умных-часов Gear требуется остановить все сервисы прежнего помощника, чтобы Bixby заработал у них. В первый день июня нынешнего года на запросы юзеров устаревший цифровой продукт станет заявлять о невозможности обработки того или иного предложения. Обладатели относительно новых гаджетов бренда Samsung не ощутят эту проблему, потому как в течение последних трех лет вся его продукция поставляется на рынок уже с Bixby.



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