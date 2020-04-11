 

Песков раскритиковал попытки государств соревноваться в помощи другим странам

11.04.2020, 15:48, Новости дня

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале раскритиковал ряд государств за попытки в кризисной ситуации в связи с пандемией коронавируса устроить гонку за лидерство в спасении других стран.

«То, что на нынешней кризисной стадии, когда в основном все страны переживают жесточайший кризис, связанный с пандемией, ряд государств вступает в гонку за лидерство по оказанию помощи другим странам, в гонку за первенство в мировом спасителе от коронавируса, не думаю, что это хорошо», – приводит его слова ТАСС.

«Не думаю, что пациенты, которые умирают без оказания необходимой помощи в больницах, могут гордиться своей страной из-за того, что она заняла первое место по оказанию помощи другим», – отметил Песков.

Напомним, в меморандуме, подписанном президентом США Дональдом Трампом, говорится, что американские власти готовы оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом. В документе сказано, что так Соединенные Штаты покажут свое лидерство вопреки якобы имеющейся со стороны РФ и Китая «дезинформации». Вашингтон также заявлял о готовности «взять на себя руководящую роль» в борьбе с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в США умерли 2 тыс. человек с коронавирусом.

Как отметил, рассуждая о мотивах США, сенатор Алексей Пушков, в Вашингтоне «сообразили, что неважно смотрятся со своим гиперэгоизмом и нежеланием помогать даже союзникам».



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