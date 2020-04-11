Россиянам досталось за безответственность от министра здравоохранения

11.04.2020, 15:41, Новости дня

Глава ведомства напомнил, что все вводимые ограничения направлены на то, чтобы остановить рост заболевших и уменьшить нагрузку на врачей.

Граждане России никак не могут осознать всю важность введенной меры по самоизоляции. В этом уверен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Нет общего осмысления ситуации, не прочувствована ответственность, посетовал глава ведомства в интервью ТАСС.

Министр уточнил, что прирост заболевших можно остановить, но это должен быть не только жесткий карантин, но и прекращение любой активности. При этом Мурашко признал, что это меры уже совсем другого порядка.

Михаил Альбертович обратил внимание на то, что оценивать действенность всех мер, которые принимает система здравоохранения и правительство в целом, нельзя судить только по количеству заболевших (растет оно или, наоборот, пошло на убыль), поскольку прирост бывает при любом инфекционном процессе. Хотя важным является скорость прироста. Для оценки нужные другие коэффициенты.

Глава ведомства не исключил введение дополнительных мер, но только после того, как к концу недели специалисты оценят эффективность уже имеющихся ограничений, показатель развития эпидемиологического процесса. Как бы то ни было, но все меры предпринимаются исключительно ради того, чтобы снизилось количество заболевших и, что немаловажно, уменьшить нагрузку на медиков.

Ранее министр отмечал, что COVID-19 так быстротечно развивается, что диагноз ставят без лабораторных подтверждений.