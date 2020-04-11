Имбирь и чеснок признали неэффективными в борьбе с коронавирусом

11.04.2020, 15:40, Разное

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что чеснок, лимон и имбирь не помогут вылечиться от коронавируса. По словам главы ведомства, эти продукты только влияют на общее состояние иммунитета.

“Они не идут ни в какое сравнение по эффективности с препаратами, которых огромное множество на отечественном рынке”, – цитирует Михаила Мурашко ТАСС. Он добавил, что в России содержится большой ассортимент необходимых лекарств.

Кроме того, министр отметил, что россиянам не следует заниматься самолечением. При появлении первых признаков коронавирусной инфекции гражданам необходимо обратиться к специалисту.