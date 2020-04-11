 

Мнение: Пожар на китайском УДК типа 075

11.04.2020, 15:35, Разное

Пожар на новейшем китайском УДК типа 075, который достраивался на верфи в Шанхае.
Корабль строился ударными темпами с опережением графика и должен был стать первым кораблем этого типа, который должен был быть полноценно введен в строй уже в этом году.
Дальнейшие перспективы будут зависеть от того, насколько велик ущерб от потушенного пожара.


До пожара.

Источник: Colonel Cassad



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