Мнение: Пожар на китайском УДК типа 075

11.04.2020, 15:35, Разное

Пожар на новейшем китайском УДК типа 075, который достраивался на верфи в Шанхае.

Корабль строился ударными темпами с опережением графика и должен был стать первым кораблем этого типа, который должен был быть полноценно введен в строй уже в этом году.

Дальнейшие перспективы будут зависеть от того, насколько велик ущерб от потушенного пожара.



До пожара.