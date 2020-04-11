 

Умер правнук Льва Толстого политолог Александр Некрасов

11.04.2020, 15:30, Разное

Специалист в сфере политологии Александр Некрасов скончался в 63 года в Лондоне. Данные о его смерти подтвердил сын эксперта.
Александр Некрасов 7 апреля поучаствовал в программе ведущего Владимира Соловьева, а после завершения съемочного процесса он почувствовал себя плохо. Политологу вызвали машину скорой медицинской помощи, а после госпитализации у него врачи выявили инсульт. Специалисты пытались спасти жизнь Александру Некрасову на протяжении двух дней, но его состояние только ухудшилось. У эксперта произошло кровоизлияние в мозг, после чего его перевели на искусственную вентиляцию легких. Врачи оказались бессильны и 9 апреля пациент умер.

Во время своего последнего эфира, который прошел из Лондона по видеосвязи, Некрасов пояснил о ситуации с коронавирусом на территории Великобритании. Политолог трудился в ТАСС, посещал передачи на английском телевидении и был частым гостем программы Владимира Соловьева. Знаменитый русский писатель Лев Толстой приходится умершему прадедом.

Ранее политологии Дмитрий Солонников и Сергей Григорьев попросили прессу не искажать мнение Владимира Путина касательно президентских сроков, в частности, об их обнулении. Эксперты отметили, что намеренное смещение акцентов делает плацдарм для усиления негативной обстановки, а работникам СМИ не нужно делать срочные выводы после слов главы государства. Все это, по их словам, дискредитирует поправки в Конституции.



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