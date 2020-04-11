В Кремле заявили о способности Путина и Трампа вести диалог

11.04.2020, 15:30, Новости дня

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп способны при необходимости преодолевать разногласия между двумя государствами и вести конструктивный диалог, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Действительно, два президента способны в нужные моменты абстрагироваться от стратегических разногласий и тактически очень конструктивно вести диалог. Они абсолютно понимают друг друга, понимают безальтернативность каких-то совместных действий, совместный пониманий. И это в полный рост проявилось в последних двух телефонных разговорах», – приводит его слова ТАСС.

При этом, считает представитель Кремля, говорить о потеплении отношений между Россией и США не приходится. «Продолжает господствовать уже такая, как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика военной формой является русофобия», – отметил Песков.

Напомним, Путин и Трамп накануне впервые созвонились дважды за сутки.