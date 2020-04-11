Волочкова шьёт свадебное платье за 15 млн рублей

11.04.2020, 15:30, Разное

Пандемия COVID-19 не мешает российской балерине Анастасии Волочковой готовиться к предстоящему свадебному торжеству. У популярного дизайнера Аники Керимовой она шьет себе наряд за 15 млн рублей.

Предложение руки и сердца Волочкова получила от возлюбленного еще в прошлом году. Его имя пока не раскрывается, так как 44-летняя артистка боится «вспугнуть» счастье. Чтобы подписчики в Instagram не забыли об этом событии, она периодически публикует снимки с огромными букетами цветов от любимого и делится планами по организации торжества. Первоначальной датой свадьбы было 20 сентября 2020 года. Коронавирус пока не нарушает планы артистки, хотя говорить о времени и месте сегодня тяжело.

Ограничиться скромным мероприятием звезда не может, а большое количество гостей собирать сейчас запрещено. Времени на подготовку много, но Анастасия Волочкова даром его не теряет. Подробный рассказ о будущем наряде звезды модный дизайнер Керимова в основном посвятила описанию подготовительного этапа. Сам эскиз платья является тайной, известно только, что на его создание пойдет итальянский шелк, французские кружева и 20 килограммов кристаллов от Swarovski.Стоимость роскошного наряда составляет 15 миллионов рублей.

Об остальных шести платьях пока информации нет, известно только их количество. Если на своей постановочной свадьбе с Игорем Вдовиным звезда сменила пять нарядов, то теперь их будет больше, а в саму церемонию войдет и посещение загса. Для Анастасии Волочковой и её таинственного избранника это станет первым официальным брачным союзом, пишет будущая невеста.