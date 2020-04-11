Ученые: вакцинация БЦЖ связана со снижением заболеваемости COVID-19 в разы

11.04.2020, 15:23, Разное

Ученые представили доводы в пользу того, что противотуберкулезная вакцина БЦЖ может давать некоторую защиту от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Новое исследование было выложено на ресурсе researchgate.net, оно еще не было опубликовано в рецензируемом журнале. Ожидается, что оно буде напечатано в PLoS.

Авторы научной работы утверждают, что низкий уровень смертности в некоторых странах может быть связан с тем, что в них людей все еще прививают БЦЖ.

В исследовании ученые из Ирландии и США проанализировали данные из 178 стран. Согласно их данным, в странах, которые сохранили программу вакцинации БЦЖ, заболеваемость COVID-19 намного меньше, чем в странах, где она больше не применяется. Это, показывают расчеты, приводит к сокращению количества смертей примерно в 10 раз.

«За 15 дней распространенность COVID-19 в странах без БЦЖ-вакцинации была 358 на 1 миллион человек, а в странах, где эту вакцину еще применяли, она составила 38 на 1 миллион. Смертность была 4,28 на миллион в странах с БЦЖ-программой и 40 на 1 миллион в странах без нее», – рассказал Irish Times Пол Хегарти (Paul Hegarty) из Больницы Матер в Дублине. Он добавил, что такая выразительная разница удивила его и коллег.

БЦЖ – особенная вакцина. Обычная вакцина учит иммунные клетки действовать специфически против одного микроба или его токсинов. БЦЖ номинально считается противотуберкулезной вакциной, но она обладает общим стимулирующим действием на иммунитет. Подробно о планах исследователей исследовать ее эффект при COVID-19 читайте в нашем материале.

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