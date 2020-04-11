Дарья Мельникова впервые показала старшего сына

11.04.2020, 15:20, Разное

Как-то в комментариях под одной из фотографий со старшим сыном Артуром, на которой он был запечатлен со спины, Дарья Мельникова ответила подписчице, почему не показывает лица детей: “Мы ждем момента, когда они сами будут не против”. И по-видимому, этот момент наконец настал: несколько часов назад в Instagram-историях актрисы появилось видео с участием Артура-младшего, на котором он уже не отворачивается от камеры.

Со свойственным ей чувством юмора Дарья показала, как они с детьми проводят время в режиме самоизоляции. “Детский сад, я скучаю”, – подписала актриса кадр, на котором ее сыновья – Артур и Марк – сидят в детской ванночке для купания посреди гостиной. В следующей сторис малыши играют в барабаны, в роли которых выступают обычные кастрюли.

Артур и Марк

Напомним, Дарья Мельникова и Артур Смольянинов поженились в конце августа 2013-го. В октябре 2015-го у них родился первый сын. О второй беременности Дарьи стало известно в сентябре 2018-го, после того как ее коллега Кристина Асмус выложила в Instagram видео с благотворительного мероприятия: оператор заснял Дарью с уже заметно округлившимся животом во время выступления на сцене. Второго сына она родила в декабре того же года.