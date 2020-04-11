Трамп подготовил санкции для стран, которые отказываются вывозить своих граждан из США во время эпидемии коронавируса

11.04.2020, 15:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями странам, которые отказываются вывозить своих граждан в период пандемии. Меморандум Трампа опубликован на сайте Белого дома.

“Страны, которые отказываются или безосновательно откладывают возврат своих граждан, подданных или резидентов из США во время пандемии, вызванной коронавирусом, создают недопустимые риски для здоровья американцев”, – говорится в меморандуме.

Документ будет действовать до конца 2020 года. Он предписывает Госдепартаменту накладывать визовые санкции на страны, которые отказываются вывозить своих граждан из США или немотивированно откладывают их вывоз.

Санкции могут быть введены в течение семи дней после того, как Министерство национальной безопасности США уведомит Госдепартамент об отказе вывозить граждан со стороны того или иного государства. Они будут сняты в случае, если правительство страны возобновит вывоз граждан.

По данным на 11 апреля, в США зафиксировано более полумиллиона случаев заражения коронавирусом – это самый высокий показатель в мире.

С начала пандемии многие страны закрыли авиасообщение, но организовали спецрейсы для вывоза своих граждан. Россия 2 апреля объявила о приостановке спецрейсов, но с 6 апреля они возобновились. При этом сообщалось, что не все желающие могут улететь, даже когда самолеты за ними присылают.

За рубежом остаются несколько тысяч российских туристов и граждан, желающих вернуться на родину. По данным посольства РФ в США, в Америке таких россиян больше 2000.