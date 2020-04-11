 

Ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

11.04.2020, 15:09, Разное

В 2022 году планируется принять на вооружение корабль, который будет оснащен гиперзвуковой ракетой «Циркон». Такими сведениями поделился информатор в оборонно-промышленном комплексе.
Тестирование запуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков» закончится в нынешнем году. Судно сумеет поражать своей гиперзвуковой боеголовкой различные цели на суше и в море. На следующий год намечены испытания по стрельбе «Цирконом» с комплекса «Северодвинск» — головной субмарины, обозначающейся: проект 885 «Ясень». Начальный запуск военные собираются осуществить из надводного положения, второй — из подводного.

Уже на протяжении нескольких лет в РФ проходят летные тестирования гиперзвуковой боеголовки «Циркон», на текущий момент удалось выполнить больше десяти пусков. Дальность полета оружия составляет более одной тысячи километров. Запускают ракету при помощи стрельбового универсального комплекса 3С-14, необходимого также для использования крылатых орудий «Оникс» и «Калибр». Они состоят на вооружение «Ясеня» и фрегате проекта 22350.

Ранее представители Пентагона и сотрудники оборонной промышленности провели совещание, обсудив методы защиты от «Циркона». Прежде в США военные признавали свою беззащитность против атак гиперзвуковым орудием.



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