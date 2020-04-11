Эксперты назвали 3 прототипа внедорожников от ГАЗ, способных конкурировать с Land Cruiser

11.04.2020, 15:09, Разное

В настоящий момент ГАЗ выпускает преимущественно модель “ГАЗель” в различных модификациях, отказавшись даже от сборки легковых транспортных средств, но в начале века Горьковский автомобильный завод работал и над созданием внедорожников. Эксперты назвали 3 прототипа, так и не попавших в серийное производство, способных конкурировать с Land Cruiser.

Первой в списке расположили модель ГАЗ-3106 “Атаман-1” и “Атаман-2”. Это рамный полноприводный внедорожник с зависимой подвеской, у которой на задней оси были рессоры, а на передней — пружины. Впервые разработку продемонстрировали в 1999 году, но она так и не выпускалась серийно, что планировали осуществить в 2004 году, появившись лишь в виде прототипов. Ожидалось, что машина получит силовые агрегаты ЗМЗ с рабочим объёмом 2,3, 2,5 2,7 литра, а впоследствии под капотом машины могли появиться двигатели со схемами V6 и V8, работающие в паре с автоматической коробкой передач. Среди опций комфорта предполагался кондиционер, а в качестве помощи водителю хотели установить ABS.

Далее следует модель ГАЗ-2169 “Комбат”. Ее первый показ состоялся на Московском автомобильном салоне в Москве. Кузов этого внедорожника поставили на шасси “Атаман”, но внешне он больше напоминал старые Land Cruiser. Сходство добавлял открытый салон и короткая колёсная база. При этом на прототипе кузовная отделка выполнялась из пластика, а сиденья позаимствовали от LADA 4×4. Под капотом этого средства передвижения, также не появившегося в продаже, располагался мотор ГАЗ-5601, развивающий мощность 110 лошадиных сил при рабочем объёме 2,1 литра. В качестве трансмиссии выступала 5-скоростная механическая коробка. Полноприводный автомобиль имел понижающую передачу и блокировку межосевого дифференциала.

Замыкает список ещё одна модификация ГАЗ-3106. За несколько лет в её конструкции произошли изменения, заметно преобразившие облик. В таком виде машина могла при стоимости 10-12 тысяч долларов конкурировать с Land Cruiser, и уж тем более с отечественным внедорожников УАЗ “Патриот”. Тем не менее финансовая успешность проекта находилась под вопросом, а потому проект свернули.