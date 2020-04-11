 

Песков ответил на вопрос о праздновании Дня Победы в России

11.04.2020, 15:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и парад Победы пройдут обязательно.

«До сих пор, по состоянию на сегодня, никаких решений о переносе праздничных мероприятий: парада Победы, «Бессмертного полка» не принималось», – сказал Песков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Он отметил, что решения будут приниматься позже с учетом того, как будет развиваться ситуация. Представитель Кремля уточнил, что рассматриваются разные варианты.

«Я вам могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно», – сказал он.

«Я не знаю, будет это 9 мая или позже, но будет обязательно, потому что для нас по-другому представить себе невозможно, потому что важность Дня Победы для нас – это важность всей истории», – заключил Песков.

Напомним, в понедельник первая совместная воздушно-наземная тренировка парада Победы прошла в Алабино.

Ранее Кремль сообщал, что у него нет конкретных данных о том, что кто-то из мировых лидеров отозвал свое согласие приехать на празднование юбилея Победы в Москве из-за сложной эпидемиологической обстановки.



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