 

ФМБА заявило об увеличении вирус-положительных пациентов

11.04.2020, 15:08, Новости дня

За последние два дня поступление пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее в медицинские центры Федерального медико-биологического агентства значительно усилилось, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Поступление пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в Федеральные центры ФМБА РФ усилилось за последние два дня», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Отмечается, что за последние сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 пациентов, общее число больных с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него составило 713 человек.

В реанимационных отделениях находятся 44 пациента, из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ, уточнили в пресс-службе.

За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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