Собянин заявил о необходимости создания единой базы тестов на коронавирус
11.04.2020, 15:08, Новости дня
Результаты тестов на коронавирус необходимо оцифровать и внести в единую базу, даже если тесты проведены в частных лабораториях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе визита в лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Даже если частные лаборатории делают тесты, они должны в обязательном порядке заводить данные. Если они не будут это делать, значит они будут отключены от этой работы», – сообщил Собянин, передает РИА «Новости».
Он также выразил благодарность сотрудникам лаборатории, работающим в круглосуточном режиме.
«От их профессионализма, точности, работоспособности, во многом зависит наша победа (над коронавирусом)», – подчеркнул мэр.
Глава города отметил, что одна из мер борьбы с заболеванием – своевременное и масштабное тестирование.
«В Москве первую нагрузку на себя приняли лаборатории Роспотребнадзора, объем тестов, которые они делали ежедневно, составлял около 3 тысяч. Конечно, это очень мало для Москвы, поэтому мы включили в работу городские, федеральные и частные лаборатории. На сегодняшний день делается ежедневно около 18 тыс. тестов. Но и это не предел, мы и дальше разворачиваем систему, делаем ее более быстрой, гибкой и точной», – заверил Собянин.
Он отметил, что на базе НИИ имени Склифософского создана мощная лаборатория, которую будут модернизировать и дополнять новым оборудованием, чтобы вдвое-втрое увеличить ее мощности.
«Очень важно не создавать ложноположительные тесты, но еще более важно не создавать ложноотрицательные тесты, иначе мы пропускаем больных, соответственно, они не садятся на карантин и создают проблемы для здоровья окружающих. Это важная работа, от того, как вы точно ее делаете, во многом зависит развитие эпидемии и ее купирование», – подчеркнул градоначальник.
За последние сутки в РФ подтверждены 1667 случаев новой коронавирусной инфекции в 49 регионах. Выписаны по выздоровлению 250 человек. Всего в стране зарегистрировано 13 тыс. 584 вирус-положительных в 82 регионах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет