Пандемия COVID-19. В Испании за сутки умерло 510 человек, смертность идет на спад

11.04.2020, 14:55, Новости дня

Третий день подряд в Испании фиксируется меньшее число летальных исходов COVID-19 по сравнению с предыдущими сутками. Как сообщается на сайте министерства здравоохранения 11 апреля, за 24 часа в стране умерло 510 человек.

10 апреля этот показатель составлял 605, 9 апреля – 683.

При этом лабораторно подтверждено 4830 новых случаев заражения, что на 254 больше, чем вчера. Испания занимает первое место в Европе по количеству инфицированных (161 852).

59 109 испанцев вылечились.

Как заявили 10 апреля во Всемирной организации здравоохранения, эпидемия коронавируса начала замедляться в наиболее пострадавших странах Европы – Испании, Италии, Германии и Франции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,71 млн случаев заражения коронавирусом, более 382 тыс. пациентов выздоровели, 103,5 тыс. скончались.