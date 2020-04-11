 

В США за сутки от коронавируса скончалось более 2000 человек. Это мировой антирекорд

11.04.2020, 14:55, Новости дня

За 24 часа в Соединенных Штатах Америки от COVID-19 умерло 2108 человек, это мировой рекорд суточной смертности.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, с начала вспышки в США умерло 18 777 человек; эта страна почти сравнялась с Италией (18 849 погибших), где, по информации Всемирной организации здравоохранения, эпидемия идет на спад.

Больше всего летальных исходов на территории США зафиксировано в штате Нью-Йорк – 5820.

Число подтвержденных случаев инфицирования в Штатах превысило 500 тыс. – первое место в мире.

Карантин в Америке будет действовать как минимум до 1 мая, сообщил главный санитарный врач страны Джереми Адамс.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса на 11 апреля, количество инфицированных в мире превысило 1,7 млн, из них почти 379 тыс. вылечились, а 103,5 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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