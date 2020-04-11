Участник исследований рассказал, как тестируются на людях противовирусные вакцины

11.04.2020, 14:54, Новости дня

В июне этого года в РФ начнутся испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19). Участник подобных исследований, научный сотрудник ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Алексей Кабанов рассказал, как вакцина тестируется на людях.

По его словам, прежде всего участник исследований должен пройти медосмотр.

"Сначала приглашают на скрининг всех, кто хочет участвовать в этих исследованиях, – рассказал Кабанов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус-2" на канале "Россия 1".

Дальше те, кто подходит по состоянию здоровья, подписывают все необходимые документы и оправляются на вакцинацию.

"Есть специальный корпус, стационар особо опасных инфекций, вот они проводят эти исследования, соответственно, там нас вакцинировали, и мы в течение суток находились под наблюдением врача", – продолжил Кабанов.

Участникам исследования в течение суток постоянно измеряют температуру, осматривают место введения инъекции. Затем они отправляются домой, но должны по определенному графику являться к врачу на осмотр и сдавать анализы, а также фиксировать наблюдения за своим состоянием.

Кабанов отметил, что добровольцев делят на группы: одним прививку делают однократно, другим – тоже однократно, но в более высокой дозировке. Участников третьей группы прививают дважды – вводят максимальную дозу.

По словам Кабанова, испытывать на себе вакцину ему было не страшно.

"Почему не страшно – потому что я работаю с особо опасными вирусными инфекциями, и привиться от одной из них – это небольшой риск для меня", – признался он.

Эпидемия лихорадки Эбола произошла в 2014 году и затронула больше 20 тысяч человек. Во время нее была зафиксирована более чем 50-процентная летальность. Вспышка заболевания также отмечалась в Африке летом 2019 года.