Опубликованы документы о преступлениях нацистов в Европе

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11.04.2020, 14:54, Новости дня

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей Российское военно-историческое общество опубликовало свидетельства преступлений нацистов на территории Европы. Документы периода Второй мировой войны хранились в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации.

В специальном разделе портала история​​​.рф специалисты проводят факты героизма воинов-освободителей Красной армии и страданий жертв "нацистской машины смерти".

"Архивы – национальное достояние нашей страны. Есть военные документы, которые красноречиво свидетельствуют о том, как жестоко и хладнокровно уничтожала людей фашистская машина смерти", — отметил председатель РВИО Владимир Мединский.

Из первой части рассекреченных военных документов можно узнать в преступлениях нацистов в концлагерях Собибор, Освенцим, Треблинка, Майданек, а также в лагерях для военнопленных. Свидетельства включают в себя показания военнопленных, нацистов и коллаборационистов.

"Работа Российского военно-исторического общества по публикации документов, касающихся освободительной миссии Красной армии, будет продолжена", — сказано в сообщении военно-исторического общества.



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