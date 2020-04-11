Во всех районах Москвы организовано круглосуточное патрулирование

11.04.2020, 14:54, Новости дня

Полицейские патрулируют столичные улицы в круглосуточном режиме, в связи с этим увеличена численность нарядов, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспеции, которые выясняют причины, побудившие граждан к посещению Москвы.

Васенин призвал граждан к сознательности. Только режим самоизоляции, то есть отказ от невынужденных поездок и сведение к минимуму социальных контактов, предотвратит распространение коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что до 1 мая все москвичи обязаны не покидать без уважительной причины свои дома. 26 нарушителей режима самоизоляции уже были оштрафованы и отправлены на принудительное лечение в обсервационные центры в Крылатском, Царицыно и Химках. Со следующей недели постепенно будет вводится пропускной режим для передвижения по городу,