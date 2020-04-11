Актриса Мария Голубкина объяснила слова про «вонючих бабок»

11.04.2020, 14:53, Разное

Российская актриса Мария Голубкина прежде высказалась о «вонючих бабках», которые посещают православные церкви. Теперь ей пришлось объясниться за собственные слова.

Недавно Мария Голубкина сказала: «Пусть бабки воняют, будем молиться». Некоторые верующие не поняли актрису, восприняв ее высказывание как оскорбление чувств верующих. По ее мнению, люди в РФ отчего-то предпочитают все воспринимать на личный счет, а ее слова оказались не про запахи совсем. В тот момент, находясь в храме, мимо актрисы прошел мужчина, который пах дорогими духами, и Голубкина подумала о романтике, а не о духовных вещах. Тогда она поняла, пусть окружающие пахнут, а другие люди не будут отвлекаться на посторонние мысли и начнут молиться.

Прокомментировала знаменитость еще один пост. Ранее она процитировала часть поэмы из «Гамлета» в переводе на русский язык, заканчивавшуюся словами «В монастырь». Фанаты посчитали, что звезда намерена отправиться туда, но Мария Голубкина опровергла это, заявив о желании сыграть роль в постановке по мотивам произведения английского драматурга.