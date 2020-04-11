В «вирусных» санкциях Трампа усмотрели попытки набрать политические очки

11.04.2020, 14:48, Новости дня

Намерение Трампа ввести новые санкции в отношении стран, которые в условиях пандемии не забирают из США своих граждан, нарушают международное право, сообщил газете ВЗГЛЯД американист Александр Домрин. Так он отреагировал на решение Белого дома наказать страны, которые создают «неприемлемые риски» для жителей Соединенных Штатов.

«Насколько эти санкции укладываются в базовые понятия международного права? Не укладываются. Но у американского президента есть возможность ввести такие санкции», – считает профессор факультета права ВШЭ, американист Александр Домрин.

Эксперт уверен, что президент США Дональд Трамп старается набрать политические очки в период избирательной кампании. «Несмотря на неоспоримые достижения Трампа в экономике, все происходящее в связи с коронавирусом обнуляет его позиции. А ему надо переизбираться в ноябре», – отметил Домрин.

Что касается эффективности принятых мер, то эксперт не исключает, что Венесуэла вряд ли изменит свою позицию, чего нельзя сказать, например, в отношении Боливии или Эквадора.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому в условиях пандемии коронавируса могут вводиться санкции против стран за отказ принимать своих граждан из Америки или за затяжку этого процесса. В Белом доме считают, что такие страны создают «неприемлемые риски» для американцев. Вашингтон заявил, что должна быть «возможность осуществлять возвращение» граждан других стран, «которые нарушают законы» США.

Теперь министр внутренней безопасности США должен составить список таких стран и передать его в Госдеп, который в течение недели обязан начать «исполнять план» по «введению визовых санкций». Соответствующий меморандум Трампа будет действовать до конца года, но может быть и продлен. Санкции отменят, когда иностранное государство начнет забирать своих граждан из США. 21 марта США упростили процедуру выдворения иностранцев и на этой неделе выслали в Мексику 7 тысяч мигрантов.

США занимают первое место по числу зараженных и смертей от коронавируса. Только за сутки там умерли более двух тысяч человек, а всего с начала пандемии скончались более 16 тысяч. Число подтвержденных случаев заражения приближается к полумиллиону – более 460 тысяч человек. Именно поэтому некоторые страны отказываются принимать своих граждан из США, опасаясь ухудшения ситуации с коронавирусом на своей территории. Например, Гватемала в марте временно прекращала принимать депортированных из США граждан. Но теперь страна блокирует прием гондурасских и сальвадорских мигрантов, депортированных из США.