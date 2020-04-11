 

Мнение: Коронавирус и экологическая катастрофа

11.04.2020, 14:40, Разное

«Жертв от карантина может быть больше, чем от вируса». Это цитата из обращения многодетных семей к чиновникам… Людям нечего есть, не на что покупать лекарства…. Как это не горько, но , видимо, так оно и будет. Это же наша национальная забава, когда «хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

На  Дальнем Востоке уже давно идет бескомпромиссная борьба с браконьерством в российских территориальных водах. Но иногда эта борьба оборачивается такими катастрофическими последствиями, что экономический ущерб от борьбы с незаконным ловом,  превышает ущерб, нанесенный браконьерами.

Конкретный пример – на видеозаписи, которую мне прислали из Находки.

Для понимания. Пограничники задержали в море северокорейских браконьеров. Судно арестовали и поставили на прикол в бухте у мыса Астафьева. Вскоре судно затонуло. Из судна вытекает мазут… А власти не чешутся. Подробности – на видеозаписи.

Сейчас, когда в стране идет титаническая борьба с распространеением коронавируса, думаю, тем более – не до мазута в море. На коронавирус можно списать куда больше, чем какой-то банальный разлив мазута.

Так или не так?

Источник: Ирек Муртазин



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