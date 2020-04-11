Focus – решение Австрии ослабить карантин даёт европейцам повод для оптимизма

11.04.2020, 14:30, Новости дня

После кризиса с беженцами в 2015 году австрийский канцлер Себастьян Курц снова показывает себя человеком дела и подаёт пример остальной Европе, пишет немецкий журнал Focus. Сейчас, когда власти многих стран держатся за карантинные меры, канцлер Австрии движется к их ослаблению — и тем самым даёт людям надежду, которая особенно необходима при отсутствии уверенности в будущем на фоне пандемии и экономического спада.



Reuters

Себастьян Курц снова подаёт пример Европе, пишет немецкий журнал Focus. Австрийский канцлер не движется в том же направлении, что и его коллеги: в то время как другие держатся за карантинные меры, он думает об их ослаблении. После кризиса с беженцами 2015 года Курц снова показал себя человеком дела, задающим темп для всей Европы, и дал людям надежду на скорое избавление от пандемии, подчёркивает издание.

Если бы существовало звание «человека часа», им бы точно стал Себастьян Курц, уверен автор статьи, профессор Штефан Гросс-Лобковиц. В 2015 году глава австрийского правительства уже поспособствовал закрытию балканского маршрута для мигрантов. Многие немцы давно предпочитают самого молодого канцлера в мире Ангеле Меркель, отмечает издание.

Курц задавал тон уже тогда и сейчас выступает в роли «тайного дирижёра», который «посреди многоголосия европейских оркестров постоянно действует прагматично и с политическим расчётом», пишет немецкий журнал. Австрийский канцлер был локомотивом уже в 2015 году, когда к нему «прицепился» целый поезд европейских стран. Сейчас, в 2020 году, посреди кризиса с коронавирусом, он снова выступает движущей силой, действующей вразрез с основным курсом Европы и Германии.

В то время как Эммануэль Макрон считает, что мир утопает в войне с коронавирусом, а карантинные меры ведут европейскую экономику к спаду и ущербу, который, возможно, вообще не удастся возместить, Австрия движется в противоположном направлении, подчёркивает автор статьи. Курц ослабляет ограничения, направленные на сдерживание коронавируса и, таким образом, снова оказывает давление на Германию. Сама Ангела Меркель на своей пресс-конференции признала: «Австрия всегда была на шаг впереди нас».

В отличие от большинства немецких политиков, у Курца снова есть самостоятельно разработанный рецепт для собственной страны, благодаря чему он может подать пример всей остальной Европе, продолжает издание.

В психологическом плане австрийский канцлер тоже всё делает правильно, считает автор статьи. Потому что продолжительный кризис выматывает людей, многие задыхаются от скуки, многие приходят в отчаяние из-за ограниченных часов работы или безработицы. От всего этого страдает человеческий дух — не только из-за отсутствия привычных свобод, таких как свобода путешествий или собраний, но и от глубокой неуверенности по поводу будущего, которая вызывает депрессию у многих жителей разных стран.

Ущерб, который сейчас ведёт к опасному развитию ситуации, может привести к тому, что в будущем медицинское страхование будет перегружено дорогостоящим лечением. Для многих детей может иметь негативные последствия домашнее насилие, угроза которого появляется, когда неуверенность разрушает семейное счастье и грозит приобрести опасное развитие.

К отрицательным последствиям карантинных мер и застоя, парализующего не только экономику, но и души людей, относится рост числа людей, которые в отчаянии предпочитают добровольно уйти из жизни, отмечается в статье.

Если экономика сейчас, наконец, переключится на кризисный режим, останется вопрос о том, удастся ли снова своевременно вдохнуть в неё жизнь. Если нет, это приведёт к продолжительной безработице. Сейчас миру грозит сценарий, похожий на ситуацию перед мировым экономическим кризисом, причём ущерб для общества и индивидуума явно будет ещё больше, чем в тот период, убеждён автор статьи.

Все эти «если» Себастьян Курц просчитал и учёл в своём плане. Его решение относительно того, как снова вывести Австрию из карантина и застоя, мужественно и указывает путь другим. Во времена неуверенности Курц даёт людям именно то, что им необходимо больше всего, — надежду увидеть свет в конце тоннеля, подчёркивает Focus. В мире, в котором всё сейчас окрашено в серые и чёрные тона, австрийский канцлер выступает почти как мессия, уверяет автор.

Даже если ослабления ограничений отложатся, Курцу удастся разрядить обстановку чрезвычайности. Он не смотрит в прошлое с пессимизмом, а обращает взгляд в будущее. Он хочет вернуться к прежнему укладу, но на качественно новом уровне. В то же время даже Курц сейчас предостерегает от полного отказа от ограничительных мер.

Он считает это правильным, потому что знает: битва с коронавирусом ещё не выиграна, вакцина пока не появилась, коллективный иммунитет остаётся спорным, а обязательное ношение масок и соблюдение дистанции являются временными спутниками ограниченных свобод. Несмотря на это, у людей должна быть надежда, и в скором времени именно она должна начать задавать тон жизни, — за это сейчас и борется Себастьян Курц, заключает профессор Гросс-Лобковиц в немецком журнале Focus.