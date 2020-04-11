Следователи начали проверку больницы в Уфе, в которой коронавирус заподозрили у 170 человек

11.04.2020, 14:30, Новости дня

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту возможной халатности начальства Республиканской клинической больницы в Уфе.

«Следственным отделом по Кировскому району Уфы следственного управления СК РФ по республике Башкортостан организована доследственная проверка по признакам преступления … (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы имени Куватова по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы», – сообщается на сайте ведомства.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, провести опрос руководства, сотрудников и пациентов медучреждения.

Напомним, ранее в пятницу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что коронавирусную инфекцию подозревают у 170 пациентов и врачей республиканской клинической больницы в Уфе, закрытой на карантин 6 апреля.

Свое расследование также начало управление регионального Роспотребнадзора.