Дрон от Omni сможет дезинфицировать большие территории от коронавируса

11.04.2020, 14:30, Разное

В условиях пандемии коронавируса организации ищут эффективные методики дезинфекции больших территорий и пространств. Для решения этой проблемы американская компания Omni сконструировала специальный дрон.

Созданная конструкторами фирмы из Луизианы технологическая система способна распылять незначительный объем химических веществ на существенной по размерам территории. По словам представителей Omni, в данное время они проводят эксперименты со всевозможными жидкими дезинфицирующими средствами, ранее одобренными властями США. Доступность всевозможных средств каждый день изменяется, что принимают во внимание специалисты американской фирмы, а также фактор их воздействия на рассеивание в воздушном пространстве.

Механизм дезинфекции Drone OMI использует дрон-беспилотник с несколькими роторами, который поднимает в воздух до десяти литров средства. Компания при этом пытается охватить немалые объекты вроде кинотеатров, складов, крытых стадионов и спортивных арен. Сотрудники Omni стараются пользоваться теми средствами, которые уничтожают коронавирус всего на протяжении одной минуты. Сейчас заканчивается последний этап тестирования дрона, а обслуживание клиентов начнется уже в середине апреля, о стоимости услуги никаких данных пока нет.