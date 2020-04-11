Дмитрий Песков назвал отменным состояние здоровья президента Владимира Путина

11.04.2020, 14:30, Разное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел состояние здоровья лидера страны Владимира Путина «отменным» на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам кремлевского представителя, если посмотреть на рабочий график Владимира Путина, то станет очевидным его отменное состояние здоровья. Кроме того, российский президент постоянно сдает тесты на коронавирус, добавил Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин посещал инфекционную больницу в коммунарке, куда привозят пациентов с коронавирусом. Там глава государства побеседовал Денисом Проценко, у которого результаты теста на COVID-19 подтвердили наличие инфекции. С 1 апреля российский лидер проводит совещания с правительством, где обсуждается обстановка распространения коронавируса в стране, посредством дистанционного собрания.

Согласно данным, предоставленным правительственным штабом по борьбе с коронавирусом, в РФ на данный момент диагностировано 13 584 случая заражения. Всего в мире инфицированных насчитывается 1,7 млн человек.