Мнение: Стипендия от ЦРУ

11.04.2020, 14:20, Разное

Интересная деталь из книги "Сумеречная война" Дэвида Криси, где использовались воспоминания бывших сотрудников ЦРУ.

В книге указывается, что в 1983-м году сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви предложил ЦРУ организовать за материальную помощь для семьи шаха агентурную сеть в Тегеране для сбора информации в интересах США.

В ЦРУ скептически оценили эти предложения, так как семья шаха не пользовалась популярностью в Иране, но сыну шаха нашли применение.

Глава ЦРУ Уильям Кейси (руководил ЦРУ с 1981 по 1987-й года) одобрил выплату ежемесячной стипендии для сына шаха, который считался формальным претендентом на престол.

В обмен на деньги, сын шаха принимал участие в радио-пропаганде против Ирана, которая была организована с территории Египта.