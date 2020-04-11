Мнение: Стипендия от ЦРУ
11.04.2020, 14:20, Разное
Интересная деталь из книги "Сумеречная война" Дэвида Криси, где использовались воспоминания бывших сотрудников ЦРУ.
В книге указывается, что в 1983-м году сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви предложил ЦРУ организовать за материальную помощь для семьи шаха агентурную сеть в Тегеране для сбора информации в интересах США.
В ЦРУ скептически оценили эти предложения, так как семья шаха не пользовалась популярностью в Иране, но сыну шаха нашли применение.
Глава ЦРУ Уильям Кейси (руководил ЦРУ с 1981 по 1987-й года) одобрил выплату ежемесячной стипендии для сына шаха, который считался формальным претендентом на престол.
В обмен на деньги, сын шаха принимал участие в радио-пропаганде против Ирана, которая была организована с территории Египта.
Источник: Colonel Cassad
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