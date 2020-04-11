Личное: Шанс попрактиковаться

11.04.2020, 14:08, Разное

Ученицы любят поспорить, потому что когда их переубеждают в чем-то, они чувствуют себя значимыми, важными.

Ученицы потому и бесят своих партнеров, что специально тупят, чтобы обратить на себя внимание, по которому все больше голодают.

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Здравствуйте, Эволюция!

У меня есть друг-коллега, привлекательный парень. Любовная ОЗ намного больше. Он был помолвлен с девушкой. Потом влюбился в коллегу. С девушкой отношения стали в тягость. Или в обратном порядке.

Несколько месяцев продолжались его сомнения. Со мной он делился, потому что я недавно разошлась с мужем, где ситуация была подобная, без влюбленности мужа в другую, но с признанием, что он зарегистрировался на тиндере.

(Муж бросил ее и отправился на поиски других женщин, откровенно ей об этом объявив. Произошло именно это. Но автор пытается сделать вид, что ушла от мужа, узнав о его флирте на стороне. Эта корона с ЗВ будет ей очень дорого стоить дальше. Она воображает себя гордой, поэтому сейчас будет сливаться со свистом)

Он хотел временно разъехаться с девушкой. Я сказала, что он может остаться у меня, если нужно. Друзья сказали, что это хорошая идея, я единственная из друзей живу одна. Это был момент, осознания моей короны равенства. Я увидела, что мои друзья мужчины не воспринимают меня как женщину. Он переехал ко мне. В замкнутом пространстве мы начали флиртовать. Он был влюблен в одну девушку, думал как расстаться с другой и был не против секс-онли с третьей.

(Вот чего стоит ей ее корона с мужем. Она врет что бросила мужа за флирт на Тиндере, хотя муж бросил ее и сказал про Тиндер прямолинейно, чтобы наверняка отвязаться от нее. И поэтому теперь наша автор стала затаскивать на себя всеми способами мужчин, даже тех, которые рассказывают ей о любви к другой. Она готова стать разовой ночлежкой, чтобы и ей что-нибудь перепало)

У меня после развода не было отношений, сначала я восприняла крошки с радостью, особенно после недавнего “раскрытия” короны равенства. Но он не захотел продолжения.

(На первый взгляд автор – мазохистка, которая с упоением описывает свое унижение. Но надо очень хорошо понимать, откуда мазохизм. В короне кажется, что унизиться ей невозможно. Она неизменна в своем представлении, ее не меняют ее поступки и ее никак не портит слив. Не будь короны, она бы увидела свой мазохизм и перестала бы этим заниматься)

Он вернулся домой, расстался с девушкой. Коллега была на него обижена за раздумья. Мы продолжили дружить.

(Коллеге он не нужен, она плюсует, а парень в минусе дисбаланса. Автор же – жилетка, в которую он изредка сморкается. И это бы еще ладно. Она при этом старается подлезть под него и подстелить свое тело, чтобы ей немножко перепало секса. То есть он как бы расплачивается с ней сексом за жилье и жилетку)

Прошло полгода, он снова начал общаться с коллегой. Карантин начался в момент, когда их отношения были в подвисшем состоянии. Она его простила, но он устал выпрашивать прощение и немного потерял энтузиазм.

(Он не потерял энтузиазм, он немножко обвернулся ЗВ, потому что ему мало что светит с коллегой, плюс карантин, когда действовать сложно)

Я за это время не думала о нем. Мне понравился другой человек и внимание мое было там. Мы так и продолжили дружить, работали вместе и после работы встречались компанией и сами.

Мы живем рядом и во время карантина встречаемся почти каждый день. У него был сложный период на работе, когда он должен был решать кого уволить, кого оставить из-за кризиса. Кажется, мне удалось его поддержать, готовила, слушала, обсуждали увольнения. С коллегой он продолжал созваниваться, она его не поняла в этой ситуации, а когда объявили об увольнениях, критиковала его решения.

Похоже, на этом фоне его интерес проснулся, он флиртует когда приходит в гости. Сексуальный интерес изолированного от общества человека.

(Расскажите автору про ее щипцы. Она не видит, что лезет из кожи и предоставляет любой сервис, чтобы получить немножко секса иногда. И хочет верить в то, что это его флирт и его сексуальный интерес, а не его милость в ответ на ее щипцы)

Перевертыш моей короны в том, что я понимаю, секс-онли с мужчиной который хочет другую, я не хочу, женщина не должна хотеть. Но с другой стороны я “вижу пользу”, мне кажется, что я практикуюсь в флирте и общении с красивым мужчиной.

(“Женщина не должна хотеть” пишет Ученица, мечтая получить указкой по башке. Женщина должна хотеть любимого мужчину, который любит ее, если это здоровая женщина. А вот к мужчине, который ее не любит совсем и прямо ей это дает понять, она не должна лезть со своими щипцами. Но это касается только женщин, у которых есть самоуважение)

Часто мы вместе работаем у меня дома, минимум общения, находимся в одном помещении за компьютерами. Потом идем на прогулку.

(Плохое мы состоит в том, что это он не хочет с ней общаться, а не мы. Он молча работает и все. А вот она как собака готова кинуться к нему на свист в любой момент. И он в курсе)

На выходных мы не увидимся. Неделю можно будет начать по-новому. Только корона шепчет “это твой шанс попрактиковаться”.

(Попрактиковаться в сливе хочет Ученица. Хотя она и так очень опытна по этой части и практика унижений у нее большая. Посмотрите на чем здесь держится ее корона. Она рассматривает мужчину как предмет, на котором можно попрактиковаться. Поэтому и унижения не чувствует. Ведь предмет не может унизить. А женщину его любимую она называет рабочим словом “коллега”, чтобы не думать, что это живая женщина, о которой мужчина мечтает, пока автор пытается просочиться в щель и удержать его рядом с собой. Реалистичная ситуация в поле выглядит так. Есть бывшая мужчины, которую он любил, есть новая, в которую он сейчас влюблен, а автор для него – пустое место, но делает все, чтобы получить хотя бы просто физическое присутствие. Вот эту картину надо представлять, а то корона очень любит убирать обидные моменты, чтобы показывать картину максимально искаженной)

Эта иллюзия живет, потому что я не вижу, как поле ухудшится от моих неправильных действий. Кажется, что я ничего не потеряю, кроме его интереса, который после карантина и так исчезнет. Хоть разум и говорит, что состояние мое ухудшится.

(Автор, пройдите это до конца. Обязательно испытайте, каково это быть ковриком в динамике, это важный и полезный опыт. Карантин – удобный момент, ведь мужчина не может ни с кем больше общаться, вы как бы окружили его со всех сторон. Продолжайте до его тошноты, ничего не теряя. После карантина мужчины будут шарахаться от вас, а ваш голод вырастет еще в несколько раз. Понимаете, друзья, почему голод растет пропорционально сливу? А отталкивающая сила?)

Спасибо!