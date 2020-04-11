Мошенники разослали россиянам сообщения о «штрафах за самоизоляцию»
11.04.2020, 14:16, Новости дня
Компания Group-IB, занимающаяся предотвращением кибератак, сообщила о рассылке от мошенников, которые пишут письма якобы от Федеральной службы исполнения наказаний, в которых жертвам предлагается заплатить штраф за нарушение самоизоляции.
Рассылку проводили в пятницу через СМС или мессенджеры, уточнили в компании, передает РИА «Новости». Сообщения по теме «Штраф за нарушение режима самоизоляции» имели адресный характер, в них указывалась фамилия, имя и отчество жертв, сумма «штрафа» составляла 4 тыс. рублей.
«Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край). Звонок на номер переводит якобы на «справочную службу МВД РФ», – пояснили в Group-IB.
Ранее Администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ «Координационный центр доменов Ru/РФ» опубликовал список рекомендаций для пользователей, который помогает избежать мошенников в Сети в период пандемии коронавируса.
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