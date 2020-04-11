США направили грузовики с военной техникой на нелегитимную базу в Сирии

11.04.2020, 14:16, Новости дня

Американские военные направили как минимум 35 грузовиков с военной техникой на свою незаконно созданную военную базу на востоке Сирии, информирует гостелевидение САР.

Местные источники сообщили каналу Syria TV, что «автоколонна из 35 грузовиков с военной техникой и транспортом направилась из северо-восточной провинции Хасеке на юг Сирии», передает РИА «Новости».

Колонна направилась на юг, предположительно, в район города Шаддади, где «планируется закончить строительство полноценной военной базы США».

Напомним, США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», однако в САР они действуют без разрешения властей страны.

В апреле штабы РФ и САР обвинили США в корыстном использовании коронавируса.