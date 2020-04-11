YouTube удалил с канала RT интервью главврача Коммунарки

11.04.2020, 14:16, Новости дня

Видеохостинг YouTube удалил набравшее 3 млн просмотров интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому с официального канала «RT на русском».

В сообщении модераторов YouTube говорится, что ролик был удален, так как он был отмечен как «недопустимый», информирует RT.

При этом в видеохостинге считают, что в нем есть «нарушения правил сообщества». Также указывается, что в связи с пандемией коронавируса часть процессов по проверке контента в YouTube «была изменена».

Неделю назад интервью под названием «Все ответы про коронавирус – от главврача спецбольницы», проведенное в рамках спецпроекта «Эпидемия» с Красовским, вышло в тренды русскоязычного YouTube.

Ранее в РФ предлагали наградить Проценко званием Героя России. Как отмечала в комментарии газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист из Сургута Елизавета Магомедова, главврач Коммунарки «самоотверженно работает на самом трудном участке, не жалея ни себя, ни свое здоровье».

Напомним, что у 44-летнего Проценко ранее был подтвержден диагноз коронавирус. Болезнь протекает не в тяжелой форме, главврач соблюдает карантин в своем кабинете и продолжает работать в дистанционном режиме.

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