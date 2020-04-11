Коронавирус смог пройти сквозь два типа масок при кашле

11.04.2020, 14:10, Разное

Ни хирургические, ни хлопчатобумажные маски не могут сдерживать распространение нового коронавируса SARS-CoV-2, если инфицированные им люди кашляют. Это показало новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine.

Медицинские маски – распространенное средство профилактики инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Доказательства их эффективности при новой коронавирусной инфекции продолжают пополняться. Недавно ученые показали, что медицинские маски не пропускают коронавирусы и вирусы гриппа, которые находятся в выдыхаемом инфицированными людьми воздухе.

В настоящее время большая часть медицинских организаций рекомендует применение масок медицинским работникам и тем, кто ухаживает за больными. Американские Центры контроля и профилактики заболеваний всем рекомендуют носить хлопчатобумажные или самодельные маски в общественных местах.

Ученые из Медицинского колледжа Ульсанского университета в Сеуле включили в свое исследование четырех пациентов с COVID-19. Каждого из них попросили кашлянуть на чашку Петри по пять раз без маски, через хирургическую маску и через хлопчатобумажную маску.

Авторы исследования исследовали на наличие вирусов внутреннюю и наружную поверхности масок. Новый коронавирус SARS COV-2 они обнаружили в каждом случае. Ученые сделали вывод, что ношение масок может оказываться неэффективным для профилактики COVID-19.

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