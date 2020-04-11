 

Коронавирус смог пройти сквозь два типа масок при кашле

11.04.2020, 14:10, Разное

Ни хирургические, ни хлопчатобумажные маски не могут сдерживать распространение нового коронавируса SARS-CoV-2, если инфицированные им люди кашляют. Это показало новое исследование, опубликованное в Annals of Internal Medicine.

Медицинские маски – распространенное средство профилактики инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Доказательства их эффективности при новой коронавирусной инфекции продолжают пополняться. Недавно ученые показали, что медицинские маски не пропускают коронавирусы и вирусы гриппа, которые находятся в выдыхаемом инфицированными людьми воздухе.

В настоящее время большая часть медицинских организаций рекомендует применение масок медицинским работникам и тем, кто ухаживает за больными. Американские Центры контроля и профилактики заболеваний всем рекомендуют носить хлопчатобумажные или самодельные маски в общественных местах.

Ученые из Медицинского колледжа Ульсанского университета в Сеуле включили в свое исследование четырех пациентов с COVID-19. Каждого из них попросили кашлянуть на чашку Петри по пять раз без маски, через хирургическую маску и через хлопчатобумажную маску.

Авторы исследования исследовали на наличие вирусов внутреннюю и наружную поверхности масок. Новый коронавирус SARS COV-2 они обнаружили в каждом случае. Ученые сделали вывод, что ношение масок может оказываться неэффективным для профилактики COVID-19.  

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / В Петербурге в детском саду нашли труп маленькой девочки

25.02 / «Копия дедушки»: Екатерина Стриженова показала любующегося собой в зеркале годовалого внука

02.02 / Мнение: Катастрофизация, или чем опасна привычка ныть

19.04 / Мнение: Если вас бросили

12.02 / Баскетболист Коби Брайант в день трагедии ездил в церковь к священникам

11.04 / Китай направил в РФ группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

17.02 / Лена Ленина готовится к рождению первенца

27.03 / Мнение: Коронавирус в Севастополе

29.03 / Поклонники: Роза Сябитова заметно поправилась из-за ухода возлюбленного

03.02 / Наука: ГМ-бактерии защитят пчел от вымирания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска