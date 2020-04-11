Себестоимость лекарств от коронавируса оценили в 1$

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11.04.2020, 14:09, Разное

Эксперты высчитали себестоимость лекарств против коронавируса, она оказалась в сотни раз ниже аптечных цен. Например, стоимость курса с применением «Гидроксихлорохина» обойдется в один доллар.
Группа ученых из Австралии, США и Британии отметили, что себестоимость препаратов, которые ныне испытываются для лечения коронавируса, начинается от 0,3$ до за один курс. В своей работе специалисты рассмотрели траты на изготовление нескольких лекарств, позиционируемых потенциально эффективными для избавления от опасной инфекции. В частности, цена «Гидроксихлорохина» и «Хлорохина» составляет один доллар и 30 центов соответственно. Препарат «Ремдесивир» ранее глава американского государства Дональд Трамп назвал многообещающим в противодействии эпидемии, его цена – девять долларов США.

Несмотря на все тестирования и заявления о создании вакцины против инфекции, в мире еще не произвели по-настоящему эффективного лекарства против коронавируса. На планете у ученых есть опыт массового изготовления бюджетных препаратов для лечения ВИЧ, поэтому теперь они намерены повторить его в обстановке нынешней пандемии.



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