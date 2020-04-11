 

Научный центр “Вектор” готов к испытанию вакцины от COVID-19 на 60 добровольцах

11.04.2020, 14:09, Разное

В скором времени в новосибирской области специалисты из государственного научного центра “Вектор” приступят к испытанию вакцины от COVID-19. Новое средство опробуют на 60 добровольцах, отобранных ранее.
Недавно генеральный директор научного центра “Вектор” пояснил в документальном фильме “Опасный вирус – 2” о той работе, которую осуществляют его подчинённые в попытке создать средство, позволяющее остановить распространение коронавируса. В настоящий момент в Новосибирской области готовятся к испытанию вакцины. Недавно учёные проводили набор желающих помочь науке и Минздраву, и отозвалось свыше 300 человек, не только из региона, где базируется исследовательская лаборатория, но и из других субъектов федерации. В итоге необходимое количество участников удалось подобрать.

Вскоре на 60 здоровых добровольцах опробуют новое средство. Как заявил Ринат Максютов, все тесты будут проводиться согласно установленному протоколу. Руководитель центра отдельно добавил, разработчики уверены в успехе лекарственного препарата и его безопасности. Это доказывает тот факт, что Ильназ Иматдинов, один из главных создателей вакцины, также является членом команды добровольцев.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / «АвтоВАЗ» провела испытания сборки новой Chevrolet Niva

12.01 / Александр Запольскис: Убитый генерал КСИР, украинский Боинг и перспективы России в новом мире

19.02 / Названы самые опасные мобильные приложения

20.02 / Мнение: Угрозы “друга Реджепа”

13.02 / Наука: Ученые определили упражнения для стимуляции когнитивных функций

30.03 / Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

20.03 / Российским ученым удалось “сфотографировать” коронавирус

15.02 / Компактная печь 4-в-1 украинского стартапа Neoven собрала на Kickstarter почти $90 000

18.03 / В продаже дебютировала новая версия смартфона Huawei Nova 5z

28.03 / Участница шоу “Солдатки” Алина Бош рассказала об откровенных съёмках и проекте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска