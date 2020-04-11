Научный центр “Вектор” готов к испытанию вакцины от COVID-19 на 60 добровольцах

11.04.2020, 14:09, Разное

В скором времени в новосибирской области специалисты из государственного научного центра “Вектор” приступят к испытанию вакцины от COVID-19. Новое средство опробуют на 60 добровольцах, отобранных ранее.

Недавно генеральный директор научного центра “Вектор” пояснил в документальном фильме “Опасный вирус – 2” о той работе, которую осуществляют его подчинённые в попытке создать средство, позволяющее остановить распространение коронавируса. В настоящий момент в Новосибирской области готовятся к испытанию вакцины. Недавно учёные проводили набор желающих помочь науке и Минздраву, и отозвалось свыше 300 человек, не только из региона, где базируется исследовательская лаборатория, но и из других субъектов федерации. В итоге необходимое количество участников удалось подобрать.

Вскоре на 60 здоровых добровольцах опробуют новое средство. Как заявил Ринат Максютов, все тесты будут проводиться согласно установленному протоколу. Руководитель центра отдельно добавил, разработчики уверены в успехе лекарственного препарата и его безопасности. Это доказывает тот факт, что Ильназ Иматдинов, один из главных создателей вакцины, также является членом команды добровольцев.