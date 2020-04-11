Минздрав дал простой совет для профилактики коронавируса

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11.04.2020, 14:08, Новости дня

Промывание носа и горла солевым раствором может применяться в качестве профилактики респираторных инфекций, в том числе коронавирусной, однако эффективность данного метода высока только в совокупности с другими мерами защиты, заявили в пресс-службе Минздрава.

В Минздраве сообщили, что «орошение слизистой оболочки полости носа изотоническим раствором хлорида натрия обеспечивает снижение числа как вирусных, так и бактериальных возбудителей инфекционных заболеваний на слизистой», передает ТАСС.

Это может быть «эффективным методом профилактики инфицирования, если применяется наряду с соблюдением мер гигиены – тщательным мытьем рук, использованием антисептических растворов, ношением защитных масок».

В министерстве пояснили, что при возникновении вирусных инфекций, как правило, поражается слизистая носа и горла, а изотонические растворы хлорида натрия обладают противовирусным и противобактериальным действием. Они рекомендуются для симптоматического лечения поражений слизистой.

«В то же время вероятность заболевания гарантированно снижается только в случае соблюдения режима самоизоляции и минимизации социальных контактов», – говорится в сообщении.

Также в министерстве обратили внимание, что «лечение заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией, может быть назначено исключительно врачом».

«Выбор и комбинация лекарственных препаратов зависит от степени тяжести заболевания. Лечение проводится под медицинским наблюдением», – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в РФ зарегистрировано 13 тыс. 584 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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