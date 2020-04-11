“Гора” из “Игры престолов” впервые станет отцом

11.04.2020, 14:06, Разное

Григор “Гора” Клиган из сериала “Игра престолов”, бывший баскетболист и самый сильный человек в мире вскоре сможет называть себя еще и почетным словом “отец”: у Хафтора Бьернсона и его супруги, бывшей официантки Келси Хэнсон, вскоре родится сын. Об этом актер объявил поклонникам на официальной странице в Instagram.

Вообще Хафтор поделился с подписчиками радостной новостью еще в конце марта, но тогда этот пост остался без внимания СМИ. Он опубликовал серию кадров, на одном из которых – снимок УЗИ, а на другом – три пары кед, крошечных в том числе. Тогда же Хафтор сообщил, что появление первенца ожидается в октябре.

Скоро я стану еще богаче!!! Просто переполнен счастьем, – написал актер.

А несколько часов назад Хафтор поделился новой фотосессией, на которой запечатлен момент узнавания пола будущего малыша. Вместе с женой Хафтор проколол огромный надувной шарик, из которого посыпались голубые конфетти, – пара ждет мальчика.

Напомним, Хафтор и Келси вместе с 2017 года. Они познакомились в одном из баров Канады, где Келси работала официанткой. Увидев знаменитого актера в числе гостей заведения, она подошла к нему и попросила о совместной фотографии. С тех пор они не расставались. В октябре 2018-го Хафтор и Келси поженились в родной для актера Исландии. После церемонии он поделился свадебным черно-белым снимком на личной странице в Instagram, написав:

Для меня большая честь иметь возможность отныне называть Келси Морган Хэнсон моей женой! Я буду оберегать эту прекрасную девушку от всех невзгод на протяжении всей нашей жизни! И я рад, что теперь все захватывающие приключения мы будем проходить вместе, плечом к плечу.