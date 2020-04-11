 

“Гора” из “Игры престолов” впервые станет отцом

11.04.2020, 14:06, Разное

Григор “Гора” Клиган из сериала “Игра престолов”, бывший баскетболист и самый сильный человек в мире вскоре сможет называть себя еще и почетным словом “отец”: у Хафтора Бьернсона и его супруги, бывшей официантки Келси Хэнсон, вскоре родится сын. Об этом актер объявил поклонникам на официальной странице в Instagram.

Вообще Хафтор поделился с подписчиками радостной новостью еще в конце марта, но тогда этот пост остался без внимания СМИ. Он опубликовал серию кадров, на одном из которых – снимок УЗИ, а на другом – три пары кед, крошечных в том числе. Тогда же Хафтор сообщил, что появление первенца ожидается в октябре.

Скоро я стану еще богаче!!! Просто переполнен счастьем, – написал актер.

А несколько часов назад Хафтор поделился новой фотосессией, на которой запечатлен момент узнавания пола будущего малыша. Вместе с женой Хафтор проколол огромный надувной шарик, из которого посыпались голубые конфетти, – пара ждет мальчика.

Напомним, Хафтор и Келси вместе с 2017 года. Они познакомились в одном из баров Канады, где Келси работала официанткой. Увидев знаменитого актера в числе гостей заведения, она подошла к нему и попросила о совместной фотографии. С тех пор они не расставались. В октябре 2018-го Хафтор и Келси поженились в родной для актера Исландии. После церемонии он поделился свадебным черно-белым снимком на личной странице в Instagram, написав:

Для меня большая честь иметь возможность отныне называть Келси Морган Хэнсон моей женой! Я буду оберегать эту прекрасную девушку от всех невзгод на протяжении всей нашей жизни! И я рад, что теперь все захватывающие приключения мы будем проходить вместе, плечом к плечу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Ученые считают витамин Е лучшим антивозрастным средством, защищающим сердце и мозг

12.02 / Мнение: Пожизненный срок

19.02 / Экс-супруга отрёкшегося от престола короля Малайзии Мухаммада V рассказала о поступающих ей угрозах

01.04 / Мнение: Хвала брате Си

29.03 / Мнение: О безвыходной ситуации для рубля

05.03 / Названы параметры инновационного смартфона Oppo Find X2

07.02 / Исследователи рассказали о вреде электромобилей для окружающей среды

27.03 / Эксперты рассказали о правильной зарядке смартфона для сохранения батареи

16.03 / Что произошло за ночь 16 марта

19.03 / Мнение: Письмо: “Написал письмо от руки, на дорогой бумаге, духами только не побрызгал”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска