Начальника колонии в Петрозаводске отправили в СИЗО по делу об избиении заключенного

11.04.2020, 14:00, Новости дня

Суд в Карелии отправил в СИЗО бывшего начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева, которого обвиняют в пытках заключенного.

Под арестом Савельев будет оставаться как минимум до 10 июня. Бывшему заместителю Савельева Ивану Ковалеву суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Савельеву и Ковалеву грозит до 10 лет лишения свободы.

В сентябре 2019 года заключенные исправительной колонии №9 пожаловались на пытки, побои, вымогательство и нарушение условий труда. По их словам, в избиениях участвовал лично начальник ИК-9 майор Савельев. Позднее в интернете появилась видеозапись избиения заключенного, предположительно сделанная в карельской колонии.

После этого во ФСИН пообещали уволить Савельева, а СК возбудил дело по части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий), но в результате начальник ИК-9 получил новую должность в тюремной больнице.

Иван Савельев после появления публикации о пытках в колонии подал заявление о клевете в Следственный комитет, пытаясь привлечь к ответственности журналистку Аллу Константинову. Следственное управление СК Карелии уголовное дело возбуждать отказалось. Задержали Савельева только 9 апреля 2020 года.