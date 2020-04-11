 

В Антарктиде активизировались подледные вулканы

11.04.2020, 13:58, Разное

Сравнительно недавно от Антарктиды откололся айсберг весом в миллиард тонн и размером в четыре Лондона.

Исследователи полагают, что аналогичные глыбы льда будут появляться в океане все чаще и в какой-то момент начнут добираться до прибрежных городов, что приведет к весьма печальным последствиям.

Специалисты НАСА обнаружили на территории Антарктиды подлёдные вулканы — это реально климатическая бомба, взрыв которой спровоцирует такой потоп, что никакой Ноев ковчег человечеству уже не поможет.

Ледяной щит Антарктиды скрывает под собой множество тайн. Со времен первой экспедиции об этом материке слагали небылицы всех мастей — да и сейчас ученые зачастую просто не понимают, что на самом деле там происходит.

Кое-кто из ученого сообщества полагает, что полумифическая Атлантида не затонула, а покрылась льдом во время ледникового периода, и теперь мы знаем этот материк как Антарктиду. Так ли это на самом деле пока не понятно — континент остается в принципе самым не изученным в мире.



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